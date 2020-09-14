究竟溪水暴漲多麼恐怖，網友翻出以前溪水暴漲影片「60秒直接滅頂」畫面超震撼。（翻攝自中視新聞）

看到"齊頭水"先閃! 恐怖山洪60秒奪命。（摘自YT中視新聞）

近幾年戶外露營活動熱度竄升，近日卻發生溪水暴漲傷亡憾事。台中市2家6口到南投縣仁愛鄉景點「武界一線天」河床露營，凌晨慘遇溪水暴漲，5人遭溪水沖走，導致4死悲劇。儘管整起案件還在釐清調查中，已造成全網熱議。究竟溪水暴漲多麼恐怖，網友翻出以前溪水暴漲影片，一條看似平緩的溪流，等「齊頭水」一出現，戲水民眾「60秒直接滅頂」畫面超震撼。

南投武界露營意外，雖然整起案件仍待釐清，但疑似為台電武界壩13日清晨4時12分、5時08分2度無預警放洪，導致溪水暴漲，在溪邊大搭帳篷露營的5人不幸遭溪水沖走，釀4死悲劇。究竟溪水暴漲速度多快，後果多恐怖。近日網友翻出以往溪水暴漲影片，表示「齊頭水過來10秒後幾乎就跑不掉了，內心無比震撼」。

根據《中視新聞》先前報導，若觀察到齊頭水來襲，就說明是溪水暴漲前兆。當時新北市消防隊也提供一段溪水暴漲影片，一行人原本在溪邊玩樂，直到齊頭水一來，10秒內就將數人困在湍急的溪流中央，只能踩在時頭上進退不得；30秒溪水暴衝，人直接站都站不穩，逐漸滑落；60秒時暴漲的溪流直接將一行人滅頂沖走，一旁的親友全都愛莫能助。

究竟溪水暴漲速度多快，後果多恐怖。近日網友翻出以網溪水暴漲影片表示「心無比震撼」。(翻攝自中視新聞)

花蓮救災救護隊受採訪時指出，齊頭水只是溪水暴漲前的現象之一，並不代表每次溪水暴漲都能觀測到，在緩域的溪流也可能也只有慢慢漲幅的溪水。不管有沒有看到齊頭水，網友看網影片紛紛表示「那影片之前看過，心裡真的很震撼，所以不管怎樣都要先跑」、「水大一點衝過來根本沒有機會」、「這影片真的很震撼」。

(中時新聞網)