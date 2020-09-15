以下三個星座不會被任何人收服，他們喜歡日子過得多采多姿，極度討厭被別人管束，能控制他們的人也許不存在。

▍1.水瓶座

水瓶心裡是非常傲的，他們喜歡與眾不同的人或事，不喜歡和大都數平凡人一樣，走相同的路，讀一樣的書，他們有他們的個性，也一直不會放下這種個性。所以水瓶其實又獨又野，獨是別人不懂，野是水瓶不稀罕別人能懂。這樣的水瓶自然是很難被人收服的，大概除非水瓶自己願意放下心裡的那份獨和野才行吧。

▍2.射手座

射手崇尚自由，他們畢生最討厭的就是被人管束，所以親密關係對於射手來說，有時候會是負擔，所以當有人試圖想要插手射手的人生時，雖然不一定會反抗，但是他們一定會逃跑。射手算是脾氣很不錯，也很尊重理解任何一種人的生活方式和想法的人，所以射手會想要別人相同的尊重，對於自己而言的，你可以不認可我，也可以討論我，但是絕不能收服我、管束我。

▍3.雙子座

雙子也是極度討厭被管的星座，而且他們會比射手更不安於現狀，他們喜歡折騰，日子一旦開始變得無趣，雙子就會想來點刺激的事情，不管後果如何，那不是他們考慮的事情。相比起安安穩穩，雙子一直想要燥起來，他們只會對自己的想法負責，其他人不管是他們的誰，雙子都不會為此放棄自己想要的，雙子太野，能收服他們的人也許並不存在。

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(中時新聞網)