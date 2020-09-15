「射正」次數愈多能力越強？最後一名後衛很重要

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

運彩足球「大小」玩法只要猜中「大」或「小」就中獎，簡單又好玩，愈來愈受到大家的喜愛，今天來跟大家談談如何從「射正」次數看「大小」分的投注。

射正說明。(圖/台灣運彩提供)

足球所謂的「射正」，英文叫做Shot on target，指的是「踢出去的球往球門的範圍內飛行，中間只要沒有被對手(門將或最後一名後衛)攔截就會直接得分的射門」。所以「射正」有以下3種情形，首先就是「進了球網的射門，屬於射正」，其次是「如果不是對方門將的攔截，本來是會進網的射門，屬於射正」，最後就是「如果不是對方最後一名後衛的阻擋，本來是會進網的射門，屬於射正」。

至於為什麼要特別強調是被對方最後一名後衛阻擋才屬於「射正」？這跟知名且普遍被採用的運動數據公司OPTA的統計定義有關，因為如果擋掉這個射門的對方後衛不是最後一人，那麼這個射門是會被統計歸到「被擋掉射門（Blocked Shot）」裡，而不是算在「射正」的次數裡。從以上這些說明可以看出1個球隊「射正」的次數愈多，代表這個球隊進攻的能力越強，同樣進球得分的機率也就愈高。

射正次數及進球情形統計。(圖/台灣運彩提供)

根據上一球季英超20支球隊「射正」次數及其總進球數統計，可以清楚看出這2組數據有著非常顯著的正相關，「射正」次數最多的曼城(266次)其總進球數(102球)也是聯盟最高，「射正」次數第2名的利物浦(231次)以及3名的切爾西(223次)同樣地總進球數也分居聯盟第2、3名，整體20支球隊「射正」次數及其總進球數的「判定係數，RSQ」 (相關係數的平方)高達0.867，足見球隊的「射正」次數攸關其得分的大小。

足球最受到國人喜愛的英超新賽季9/12正式開踢，台灣運彩也會盡可能地提供單場及場中投注，喜歡運彩足球「大小」分玩法的朋友們，投注前可以多多參考「射正」次數的這個眉角，有助於中獎機率的提高。

判定係數「RSQ」說明。(圖/台灣運彩提供)

(中時新聞網)