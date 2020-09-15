【回憶殺】59歲的蔣黎麗曾是中視當家花旦，曾演出《小姐與流氓》、《太陽雨》、《大將軍與小鳳仙》、《降龍羅漢─濟公》等戲劇，她透過朋友介紹認識挹翠山莊富豪地主林大德，交往2個月對方即向她求婚，雖然內心有些猶豫，但擔心放棄此段緣分會遇不到更好的，蔣黎麗便在最紅之際閃婚，沒想到婚後才發現老公嗜賭，曾一夜輸掉兩百萬美金（約新台幣8000萬），夫妻感情逐漸變質，撐了22年終於離婚。

蔣黎麗25歲時邂逅林大德，結婚前夕媒人朋友提醒男方很愛賭博，但她並沒有放在心上，選擇相信老公於是閃婚，懷孕後她飛去舊金山待產，沒想到得知老公在賭場輸掉鉅額賭債200多萬美金（約新台幣8000萬），嚇得當晚破水生產。

蔣黎麗交往2個月閃婚富商，沒想到對方有賭博惡習。（圖／中時資料照）

蔣黎麗前夫「一晚賭輸8000萬」輕生逼戒賭 心死離婚公開3擇偶條件

為了逼老公戒掉賭博惡習，蔣黎麗試過割腕、吃安眠藥和作勢從賭場跳樓等方式，希望對方能回心轉意，偏激的做法卻給大兒子留下心理陰影，只要蔣黎麗準備要出門，大兒子就會抱住她的大腿不給出門，讓蔣黎麗相當自責；老公的賭博嗜好也沒因此改掉，他向蔣黎麗發誓如果再生第二胎，就會戒賭，「小孩還要取名林戒賭」，蔣黎麗聽完心軟，決定再給對方一次機會，結果又食言，夫妻的關係越來越疏離，過著有名無實的婚姻生活多年，在兒子的鼓勵下才向老公提出離婚，正式終結22年婚姻。

蔣黎麗和兩個兒子感情要好。（圖／中時資料照、蔣黎麗提供）

蔣黎麗離婚後得到破億贍養費，帶著兩個兒子過不愁吃穿的日子，她也在節目中公開徵友，條件是「年齡比她大」、「經濟能力比她好」、「喜歡她的孩子」。

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