美國西部的野火顯然年年在加劇，以往主要發生在加州，今年則出現在加州、俄勒岡州和華盛頓州，山火也比以往任何時候都更蔓延，已造成35人死亡。民主黨籍的州長表示，大火顯然是氣候異常變化的結果，是溫室效應、全球暖化的災情，然而川普政府卻草率地認為僅是森林管理不善的結果，他們批評川普不知山火的根本原因。

美聯社報導，近年來的大量研究，將美國連年發生的野火災情，與燃煤、石油和天然氣引起的全球暖化給聯繫起來，這個說法已得到民主黨州長的普遍接受。

由於災情嚴重，總統川普將前往加州麥克萊倫公園（McClellan Park）視察災情，該公園原本是一座空軍基地。而加州州長加文‧紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，他會去與川普見面，表達自己的看法。

紐瑟姆說，他與華盛頓州州長傑伊·英斯利(Jay Inslee)都認為，我們面臨的西部大火，不僅僅只是山林火災，而是氣候異常造成的火災。

上週五，紐瑟姆視察了一處個被烈火摧毀的荒廢社區，他表示「還在否認溫室效應已造成生存危機，是無知的。」

「氣候變化的辯論已經結束，只要來加州看一看，就知道情況多麼嚴重。」

他指出，今年8月是加州最熱的八月，死亡谷氣溫創下了世界歷史紀錄，乾燥、高溫導致加州不斷發生旱雷，已有14,000起，這些旱雷引發了數百起大火。

俄勒岡州州長凱特·布朗(Kate Brown)說，以往也有山火，通常情況是每年燒毀約50萬英畝的土地，但就在過去一周，火焰就吞噬了超過100萬英畝，這表明該州長期的乾旱，山火變得愈發嚴重，而且近期的強風又助長了火勢。

布朗在週日，上哥倫比亞廣播公司的《面對國家》節目中說：「這場災難是西海岸氣候變化的警訊，也是對我們所有人的警鐘，我們必須竭盡全力應對氣候變化。」

在內華達州的一次集會上，川普提到野火時，他認為「與森林管理有關」。白宮顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）在CNN的「國情咨文」節目中回應道，加州多年以來，因為預算削減，管理森林的能力在降低。

森林管理（包括砍伐樹木和清除灌木叢）是一項昂貴且勞動密集型的工作，可以可有效減少野火的燃料，以及蔓延的情況。但是現在因為人力不足，這樣的工作已經少了。

洛杉磯市長艾利克·加塞蒂（Eric Garcetti）指責川普只見其一而不見其二，乾旱與碳排放才是深層原因。

俄勒岡州 林菲爾德大學(Linfield University )的氣候學家格雷格·瓊斯(Greg Jones)說，雖然尚不清楚全球暖化，是否造成了西北太平洋大火，以及當地的乾燥、多風氣候，但是更溫暖的世界氣溫，絕對會增加極端氣候事件的可能性，並加劇其天災的嚴重程度，這是不用懷疑的。

(中時新聞網)