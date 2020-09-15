77歲香港資深男星陳惠敏曾是黑幫大老，以《古惑仔》系列電影中的東興大哥「駱駝」一角被台灣觀眾熟識，日前他無預警閃電結婚，才讓外界知道原來其50年老伴吳國英過去根本沒名分，更傳出他罹患重病，結婚是為沖喜，而他近日受訪就坦言自己的確有肺癌。

陳惠敏日前證實閃婚後，引發外界議論紛紛，由於之前曾傳他重病，因此不少人猜他是為了沖喜，而據《東網》報導，陳惠敏首度開腔承認患肺癌，但慶幸發現時是肺癌初期，有及時接受治療，「現在已經沒事，戰勝了，多謝關心。」

而在陳惠敏對抗病魔期間，沒想到竟有人利用他患病一事，向陳惠敏周圍朋友借錢，讓他相當生氣，氣罵「這個人是老千」，並透露有些朋友以經報警，自己也會去警察局做口供。

另外，陳惠敏表示不清楚對方實際借了多少錢，強調和騙子完全沒關係，稱自己入行10幾年，一向樂於助人、鋤強扶弱，自己患病醫病不需要任何幫助，雖然曾找過那個人，但對方完全不見人影，讓他忍不住怒氣直呼：「不想因為這些鼠輩，毀了自己多年建立的聲譽。」

(中時新聞網)