美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）曾在今年8月初訪問台灣。美台關係持續升溫，近期也傳出美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將在17至19日來台主持「台美經濟與商業對話」。而據最新消息指出，美國國務院將在台灣時間15日清晨，發表與台灣相關的聲明。
對於美次卿克拉奇（Keith Krach）傳出將於17日來台，進行預計3天的訪問，日前總統府發言人張惇涵和外交部統一口徑表示，雙方還在就對話形式、議題及相關工作安排進行磋商，「我們也期盼台美經濟商業高階對話能夠順利展開。」
由於克拉奇主管經濟、能源、環境，經長王美花10日表示，目前部會還在討論中，這些議題都可能討論，也會觸及印太戰略合作等議題，但不會觸及台美雙邊貿易協定（BTA）及台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。
駐美代表蕭美琴指出，預料此次主談的內容，將聚焦包括半導體領域、健康照護和能源等議題。
據最新消息指出，美國國務院發言人將會在美國華府時間星期一傍晚前（台北時間星期二清晨）發出與台灣相關的聲明。聲明內容為何？值得後續關注。
(中時新聞網)
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