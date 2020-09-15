雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在雲林縣虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，帶回蒜頭進銷帳證資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，14日再訪談雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華，他強調本身種蒜達30多公頃，倉庫有40多公噸蒜頭做為蒜種很合理，自己問心無愧，全力配合調查。

今年進口蒜頭因疫情影響大減，加上國內氣候不穩定蒜頭產量減少，導致蒜價飆漲，雲林縣西螺果菜市場本月11日大蒜交易價上價每公斤達433.4元，傳統市場蒜頭也出現每台斤約300元天價，因此傳出蒜頭囤積事件。

調查站14日持續針蒜頭囤積案進行行政訪查，前往元長鄉農會理事長陳榮華住處，在附近倉庫發現約40公噸蒜頭，陳榮華說他種蒜達30多公頃，每年收成的蒜頭約200公噸，40公噸蒜頭是用來做蒜種的，依比率而言很合理，絕沒有囤積。

陳榮華認為自己種植的蒜頭數量並不少，檢調找他訪談只是要釐清案情，他並不介意，希望藉由他的發聲，把大部分蒜農的心聲說出來，讓蒜頭市場恢復正常的樣子。

陳榮華指出，最近蒜價大漲，許多蒜農因檢調在調查蒜頭囤積案，搞得大家人心惶惶，大部分的蒜農都很守法，不會去囤積蒜頭，希望檢調單位把案件做一個釐清，把害群之馬找出來，讓守法的蒜農能夠安心耕種。

(中時 )