大陸銀保監會大型銀行部有關負責人14日表示，近年來國有四大行的競爭力明顯增強，與發達國家銀行的差距明顯縮小。下一步大陸大型銀行的轉型方向主要是數位化，要進一步強化公司治理。

分析更指出，隨著人工智慧、大數據、雲端計算、區塊鏈等技術興起，科技賦能金融已成為金融發展的重要趨勢，「無科技不金融」逐漸成為行業共識。公司方面，先進數通面向金融企業提供IT解決方案及服務。華軟科技在數位金融領域擁有先進產品和解決方案。

此外，據中證資訊報導指出，大陸銀行業資訊科技起步晚，但近年來四大行持續加大科技投入，推動銀行從傳統線下向線上轉變，移動銀行持續發展。2019年底，四大行平均手機銀行客戶數2.9億戶，電子銀行分流率超過95％，較10年前上升50個百分點。

同時勞動生產率的提高也推動人均存貸款規模不斷提高，2019年底的四大行存款規模680億美元、貸款規模534億美元。

(旺報 )