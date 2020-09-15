大陸首批4檔科創50 ETF將於9月22日正式開售。據《21世紀經濟報導》引述基金業人士透露，科創50 ETF僅在9月22日銷售一天，且是限額發售，現金認購的首次募集規模上限為50億元（人民幣，下同），而網下股票認購的首次募集規模上限為5億元。

另據之前一家基金公司的公開資訊顯示，在認購期的科創50 ETF基金認購起點為1000元，ETF上市後，投資者以1手100元左右的價格就可以參與ETF買賣交易。

回顧9月11日，首批4檔追蹤科創50指數的ETF產品正式獲得大陸證監會批文，包括華夏基金、易方達基金、工銀瑞信基金和華泰柏瑞基金等4家基金公司的產品。

而首批科創板50 ETF均通過跟蹤科創50指數實現投資科創板。科創50指數是科創板首檔指數，從科創板已上市的企業中精選50隻市值最大、流動性最好的股票組成，無論是從市值、成交額還是盈利能力看，都具有較強的代表性，體現出明顯的科技創新特徵。

(旺報 )