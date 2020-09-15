iloom怡倫家居攜林又立做引夢人分享追夢歷程 03:232020/09/15 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖一：首場DESKER信義誠品 夢想講堂邀請斜槓名模林又立作為首位引夢人。（iloom怡倫家居提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國家居品牌iloom怡倫家居， 9月在信義誠品內開設全台生活提案門市，此次引進靈感源於之家自由工作者、新創團對的DESKER、結合毛孩和主人需求的Castanets、品味人士風格的Reme等三大系列，並開設「DESKER信義誠品夢想講堂」邀請多位實現夢想的前輩，分享築夢歷程，邀請斜槓名模林又立擔任首場引夢人。另外為支持眾多築夢者，公告「Dreamer’s Project」方案，只要追夢計畫以文字提案或一分鐘的影片等，私訊至iloom怡倫家居粉專，即有機會怡倫家居的支持。 (中時 ) #家居 #提案 #夢想 #林又立 #誠品 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 看到齊頭水趕快跑 溪水暴漲震撼影片曝光「60秒人直接滅頂」 - 生活 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 少女心爆發 好市多驚見路人抱「巨無霸滋姆滋姆」姐妹尖叫：手刀買2隻 - 生活 真的不怕農藥殘留 一滴淨有Ecocert認證，輕鬆安心洗蔬果 - 生活 網美照鏡面驚見露鳥裸男 她公開2人真實關係 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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