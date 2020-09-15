韓國家居品牌iloom怡倫家居， 9月在信義誠品內開設全台生活提案門市，此次引進靈感源於之家自由工作者、新創團對的DESKER、結合毛孩和主人需求的Castanets、品味人士風格的Reme等三大系列，並開設「DESKER信義誠品夢想講堂」邀請多位實現夢想的前輩，分享築夢歷程，邀請斜槓名模林又立擔任首場引夢人。另外為支持眾多築夢者，公告「Dreamer’s Project」方案，只要追夢計畫以文字提案或一分鐘的影片等，私訊至iloom怡倫家居粉專，即有機會怡倫家居的支持。

(中時 )