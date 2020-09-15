在勾搭上俄羅斯富豪前，羅紫琳與娜歐蜜坎貝兒關係親密。(取自羅紫琳微博)

娛樂8點半》大陸女模羅紫琳擁有183公分高挑身材與豔麗臉蛋，不僅在第60屆環球小姐拿下第5名佳績，更在美國超模真人秀節目《The Face》闖入前3強，成為超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）力捧弟子。未料原本擁有大好前程的羅紫琳，竟背著恩師娜歐蜜悄悄剛搭上其男友、俄羅斯富豪Vladimir Doronin，忘恩負義的行徑也葬送她國際超模之路。

外型亮眼的羅紫琳，其實在讀書時期一直為她183公分的身高感到自卑，也因為不想在同學中太過醒目，她總是故意駝背走路，而她也很不滿意自己外貌，「當時我不喜歡自己的膚色，一點都不白，不喜歡自己的嘴唇，因為不是櫻桃小嘴。後來我慢慢開始接受真實的自己，我就是這個樣子，是我爸媽給我的，我為什麼不接受呢。尤其是我成為模特後，找到了適合自己的路，當初讓我自卑的缺點也成了優勢。」

果然羅紫琳靠著她的優勢，先是在2011年環球小姐中國區總決賽奪冠，接著又拿下環球小姐第5名，創下大陸有史以來在環球小姐最好成績，之後更憑著逆天身材，參加超模選秀節目《The Face》，獲得「黑珍珠」娜歐蜜大為激賞，成為娜歐蜜力捧新秀。

而羅紫琳也不只一次公開感謝恩師娜歐蜜的栽培，她說無論是走T台還是應對媒體，娜歐蜜都傾盡一切教導她該怎麼做，「她真的用盡了百分之一千的力量在幫助我。」

身材火辣的羅紫琳，竟搶走恩師男友致分手。(取自羅紫琳微博)

但任誰也想不到，羅紫琳竟是頭「白眼狼」，2013年6月被拍到與號稱「俄羅斯川普」的已婚億萬富豪Vladimir Doronin在西班牙某座小島上演「女上男下」火辣疊疊樂又激吻。更扯的是，這位身價高達442億台幣的男子，其實與娜歐蜜交往已3年多，還是因為娜歐蜜的介紹，才與羅紫琳熟識，而娜歐蜜的這段戀情也因此分手。

用心栽培的徒弟竟然背著自己勾搭上男友，這讓脾氣火爆的娜歐蜜完全無法忍受，直接在社群網站反擊：「忘恩負義的人，最終一定會失敗。」坐實羅紫琳小四傳聞。接著娜歐蜜的復仇也隨之而來，羅紫琳不久後被紐約經紀公司解雇，形同被時尚界封殺，羅紫琳只能默默回國發展，聲勢大不如前。

然而受害者不只娜歐蜜一人，還有羅紫琳交往近5年的男友、大陸歌手羅中旭。據悉，羅中旭對羅紫琳一往情深，在羅紫琳尚未登上國際舞台前，就用盡方式幫羅紫琳拓展演藝路，因此在看到羅紫琳與富豪親密照後，羅中旭才知道女友出軌，情緒一度崩潰，還因此發生小車禍，險釀慘劇。

但羅中旭還是透過經紀人大器祝福羅紫琳，「其實一週前，我們已經分開了。但是作為男人，我還是祝福她，去國外發展很不容易，希望她能夠得到她想要的東西。只是覺得畢竟付出過感情，還是挺可惜的。」

(中時新聞網)