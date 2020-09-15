負責治療俄羅斯反對派領袖納瓦尼的德國醫院今天表示，納瓦尼已能短暫下床走動。德國、法國和瑞典等西方國家皆證實，納瓦尼是遭到神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。

柏林的夏里特醫院（Charite hospital）發布聲明說：「病患已成功移除呼吸器，目前正在練習下床活動，並已能短暫下床一段時間。」

現年44歲的納瓦尼（Alexei Navalny）8月在俄羅斯西伯利亞搭乘飛機時感到身體不適，先在當地醫院治療，隨後被送到德國醫院救治。

德國先前調查發現，納瓦尼是中了蘇聯時代軍用毒劑「諾維喬克」的毒，但說法遭到俄羅斯政府質疑。

不過，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天發表聲明說，柏林要求法國和瑞典對德國的檢驗證據進行「獨立審查」，結果兩國專門的實驗室證實，納瓦尼的檢體發現這種遭禁用的武器等級化學物質。

這使得克林姆林宮面臨西方越來越大壓力，要求澄清這起事件。

(中時新聞網)