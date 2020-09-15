最近手機的新話題，當然要第2代的摺疊手機上市的消息，但如果你嫌「很久以前的手機的是摺疊式的啊！」，那LG這次就帶給消費者新驚喜，其於14日在首爾總部舉行的全球線上直播發表會中，就發表了超創新的旋轉螢幕手機LG WING，螢幕能夠旋轉成上有橫式螢幕、下有直式第2螢幕的設計，為消費者帶來更多更實用的使用場景。

LG WING搭載了20.5：9、6.8吋P-OLED FullVision的主螢幕之餘，還有3.9吋的G-OLED螢幕作輔助，其設計了2種模式，分別為Swivel和Basic模式，在Swivel模式下，手機正面可順時針旋轉90 度至橫向，並顯示出第2螢幕於下方，能夠讓使用者同時在觀看影片或串流平台期間，也能於第2螢幕作其他的操作，也能在如開車時能邊跟著主螢幕上的導航地圖行駛，就算有電話或訊息來臨，也不會擋到地圖，另外還能以第2螢幕用來作穩定握持，啟用Grip Lock功能後，將顯示時間與日期等常用資訊，就算誤觸也不受干擾。

在鏡頭方面，LG WING除了搭載了6400萬畫素OIS廣角、1200萬畫素超廣角及1300萬畫素廣角鏡頭以外，還能運用3200萬畫素的彈出式鏡頭及其中一顆主鏡頭，在Swivel模式下即能進行雙鏡頭錄影，而且更是全球首款搭載手持穩定器相機的智慧型手機，將第2螢幕化身為握把，單手也能輕鬆作橫拍清晰照片或流暢影片，而且在硬體上也採用了高通驍龍765G 5G處理器，更能為使用者帶來快速、實用的手機體驗，預計LG WING將於下個月在韓國率先開賣，並陸續於北美和歐洲主要市場發售。

(中時 )