極力訴求氣候環境保護的組織「絕滅叛亂」(EXTINCTION REBELLION)，幾日前共30名女性，將自己上半身露出半月乳白球，並手牽手的站在議會外力爭，應當重視環境氣候變遷等訴求。立即迅速被猛男員警們，紛紛合力抬走入警車一律帶回警局偵訊。據了解，此組織主要是希望國議會能夠通過《氣候與生態緊急法案》，正視目前氣候變遷所帶來的危機問題。

因這30位女性嚴重影響到政府重大機關外的安危，抗爭不久立即被猛男員警們抬走入車到警局內偵訊。(每日星報翻攝)

據《每日星報》的報導，「絕滅叛亂」是1個針對氣候變遷緊急應當的環境組織，它主要訴求非暴力性的公民抗爭，使英國國議會能夠正視氣候變遷所帶來的問題。英國國議會外，幾日前出現30名上半身全裸的正妹，手牽手並露出半月乳白球站在議會外，力求政府能夠通過《氣候與生態緊急法案》，正視面對氣候變遷所帶來得危機。

「絕滅叛亂」的正妹們，在胸膛上各個寫上「戰爭」、「抗旱」、「飢餓」、「野火」、「暴力」、「飢荒危險」的訴語。這些標示警語全部圍繞在與《氣候與生態緊急法案》有關聯，同時抗議的正妹們，也在疫情期間，所戴的口罩上寫上COVID的字眼，並手持標語「不敢揭露真相嗎」，然而這些以乳白球立抗的正妹們，隨後被接獲通報的猛男員警逐一抬走，入車送往警局進行筆錄偵訊。

同時，這個組織也在社群媒體上表態，國家力量動員鎮壓抗議人士，並且保護強權者的利益，還表示應當盡快捍衛自己的權益。此組織還說，目前氣候逐漸升高，每年幾乎都升高4度C，也不斷強調下一代的未來究竟在哪裡？也透露出強權者的內政大臣普里蒂（Priti Patel），要完全鎮壓「絕滅叛亂」的抗議者，還不允許媒體大肆報導。

參與抗議者莎拉‧瀰翠兒認為，目前抗爭已成功引起注意，然而忽略4度C的溫度上升，勢必將會造成很多的「戰爭」、「抗旱」、「飢餓」、「野火」、「暴力」、「飢荒危險」的危機，也將會讓後代子孫受到極大的自然反撲，然而內政部長麥特豪斯（Kit Malthouse）認為，「絕滅叛亂」的極端世界觀過於誇大，並不需要這樣激烈解讀氣候變遷的情況。

(中時新聞網)