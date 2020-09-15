【1】電價5連凍 明年4月漲聲響起

經濟部昨宣布10月電價不漲，電價拉出「五連凍」，長達2年半價格未調整。不過，新冠疫情導致油價崩跌，電價儘管凍漲仍惹議，經濟部次長曾文生坦言，今年國際燃料價格確實比較低，但台電依照電業法一次提撥3年核後端基金費用242億，也增加售電費用，所以這次電價未調整，這是綜合考量結果。

【2】美駐華大使突宣布10月初離任

在中美軍事、外交關係持續緊繃之際，美國駐中國大使館14日證實，美國大使布蘭斯塔德將於10月初卸任。同日，美國務卿蓬佩奧在推特發文感謝，布蘭斯塔德過去3年的努力。由於正值兩國關係緊張加劇之際，美方此舉被解讀成另類「召回」大使；大陸學者分析，美國此舉可能是變相的把外交關係降至「代辦級」，估計美國大選前不會任命新大使赴北京。

【3】武界壩奪4命 台電認線路劣化

台電大觀水力發電廠武界壩，因6號閘門異常自動開啟，無預警洩洪導致4人溺水死亡！南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，不論是人為疏失、蛇鼠為患或機械故障造成，將盡速釐清事件發生過程，相關人如涉有刑事責任，一定依法追究；台電漏夜調查後，昨天確認是6號閘門開啟線路絕緣不良，導致可能夜間溼氣重，觸動閘門開啟釀禍。

【4】捨破冰良機 國民黨坐失兩岸發言權

國民黨迫於輿論壓力，在7天內，從胸懷大志到憂讒畏譏，昨天宣布不以政黨形式赴廈門參加海峽論壇。諷刺的是，國民黨主席江啟臣上任後，屢屢表示改革兩岸路線，不久前，在國民黨全代會上，仍重提九二共識，如今國民黨有機會為兩岸破冰，卻在綠營攻勢下，舉雙手投降，國民黨坐失良機，未來在兩岸更無發言權。

【5】甲骨文與TikTok談聯姻 達成協議

美國總統川普要求抖音海外版TikTok出售或封禁的「大限」就在本月15日。先前外界最看好的買家微軟13日遭宣告出局，改由美國軟體公司甲骨文（Oracle）出線。不過，美媒報導，在北京要求下，TikTok不會向任何美國企業出售演算法，僅會讓甲骨文成為該公司的「技術合作夥伴」。陸媒則稱，字節跳動不會將相關業務賣給任何美國買家。

(中時新聞網)