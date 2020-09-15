由於涉嫌強迫勞動生產，侵犯維吾爾族或其他少數族裔人權，美國海關與邊境保護局今天對部分來自新疆的服飾、棉製品、髮製品與一家安徽企業生產的電腦零件發布暫扣令。

美國海關與邊境保護局（CBP）代理局長摩根（Mark Morgan）表示，今天發布的暫扣令（Withhold Release Order）在向國際社會發出明確訊息，美國不會容忍供應鏈中有非法、不人道與剝削性的強迫勞動行為。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發布新聞稿力挺CBP的行動。他表示，這項命令表明世界不會支持中國對維吾爾族與其他少數族裔強迫勞動、剝奪自由與選擇工作方式與地點自由的侵犯人權行為。這項行動也向中國發出明確訊息，是時候結束國家資助的強迫勞動做法，並尊重所有人的人權。

CBP祭出暫控令的對象包括新疆維吾爾自治區洛浦縣第四教育培訓中心，亦即「再教育營」所生產的所有商品、新疆洛浦縣工業園區生產的髮製品、伊犁卓萬服飾製造公司與保定市綠葉碩子島商貿有限公司在新疆維吾爾自治區生產的服飾、新疆准格爾棉麻有限公司生產和加工的棉花，以及合肥寶龍達信息技術公司在安徽製造的電腦零件。

CBP指控這些商品或是來自「再教育營」中的維吾爾人與其他少數民族、或是監獄勞役被強迫勞動生產的商品，他們的勞動條件惡劣，包括無償或扣留工資、行動受限，或是遭到隔離等。

CBP貿易行政助理專員史密斯（Brenda Smith）表示，CBP對中國進口商品所在取的一系列行動表明，CBP不會對中國使用不道德和不人道勞工條件的行為視而不見。允許使用強迫勞動生產的商品進入美國供應鏈會損害美國進口商品的完整性。

根據CBP的資料，2020財政年度CBP共祭出12筆暫扣令，其中中國製商品就佔8筆之多。

(中時新聞網)