潭子車站黑白石頭區擺放許多貨櫃遲遲沒動靜，市議員蕭隆澤批「弄得像廢墟」。（市議員蕭隆澤提供／陳淑娥台中傳真）

台鐵局於潭子車站黑白石頭區進行招商，近月來擺放許多貨櫃屋，不過卻遲遲未有進展，市議員蕭隆澤14日接獲民眾陳情指出，招商速度有夠慢，整個景觀都被破壞了，且現場死角多恐成治安隱憂。台鐵局表示，已招商成功，業者要做貨櫃市集，近期將送件審核，預計年底前營運。

蕭隆澤表示，潭子車站黑白石頭區最近擺放了近20個貨櫃，問台鐵局說是要招商，但貨櫃已放了20幾天，不見一點動靜，夜間連一盞燈都沒有，貨櫃死角多，婦女朋友很擔心受怕，他直言「一個車站好好的，弄得像廢墟！」

台鐵局資產開發中心台中營業所指出，黑白石頭區已經完成招商，因為業者要規劃貨櫃市集，原本預計9月要營運，所以在上個月先擺設貨櫃，近期將送件給台中市府審查，預定年底可營運。

至於民眾憂心治安問題，台中營業所表示，目前貨櫃都有以帆布蓋起來，也會要求廠商加強現場維護，並將與鐵路警察局等單位協商是否派員巡視。

(中時 )