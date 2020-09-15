曾在海軍擔任中校的宋俊霖，因父母年邁，想買房孝親接雙親同住，看中德旺建設所推的鳳山「捷運新都心NO2」建案，花1350萬退休金買屋，原以為住進建商所標榜「健康、安全」的透天厝可享天倫之樂，未料卻連續發生屋子傾斜、排水管漏水以及天花板連環爆出爐碴「青春痘」等離譜屋況，至今不敢接父母同住，一家人更從此陷入和建商抗爭的10年惡夢！

2011年宋俊霖從海軍中校退役，妻子2年後也從護理師一職退休，由於父母都已高齡80多歲和70多歲，夫妻倆為表孝心，當年買下德旺建設（2012年2月更名為德冠建設）在鳳山區所推出的「捷運新都心NO2」透天厝，誰知買下的房屋卻變成一輩子難以抹滅的痛。

職業軍人硬底子個性的宋男，向本刊娓娓道來住在「豆腐渣」房屋的辛酸史時，強悍個性頓時消失，他無奈感嘆：「住在這間屋裡真的很痛苦，花了一輩子的積蓄，房子賣不掉，住下去也越來越危險，住也不是，賣也不是，似乎得卡死在這裡，說不定房子傾斜塌掉的那一刻，我們人還在屋裡！」

宋男夫妻和3個小孩一家5口買房後，在2011年8月先行入住，未料住進新屋，就出現滲水、傾斜、爐碴青春痘連環爆的慘烈屋況，至今不敢接年邁父母過來住。

原本新居落成是一件喜事，但宋男軍中同袍到家中參觀，都難以置信的說：「你們家太恐怖了，這麼多問題，還可以住人嗎？」

對於宋男指控所買的透天厝有傾斜、爐渣以及排水管漏水等問題，本刊致電德冠建設董事長吳順明以及經理吳柏辰，2人推派一名自稱董事長特助的黃小姐回電，否認宋男所指屋內連環爆惡劣屋況是該公司所為，並指一切交由法院裁定。

宋俊霖全家搬進屋後，發現一樓廁所滲水，建商找人開挖半公尺洞，卻查不出原因，因官司訴訟，至今無法填實。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)