買千萬透天厝，原本是一件令人欣羨之事，但退休中校宋俊霖一家2011年8月歡喜入新厝，不久後就發生房屋外牆及樓頂大片磁磚剝落，一樓廁所出現滲水，建商找技師挖了半公尺洞，緊接著水公司在一樓右側挖了2公尺洞，至今找不出原因，因官司訴訟，2個洞無法填實，甚至還滲出深1.5公尺的黑水，屋況慘不忍睹！

2010年4月，宋俊霖看中當時德旺建設推出的「捷運新都心NO2」的獨棟透天厝，打算接年邁父母同住，於是簽約買房，等建商處理好屋旁的招待所，接著房屋裝修，2011年8月宋男夫婦和兒女一家5口先行搬進新家。

未料，不久後，房屋外牆及樓頂就先發生大片磁磚剝落的情況，當年底，宋男發現一樓浴廁異常潮濕，某日他從屋裡往下看，發現隔壁地主整地後，接近自己的屋側地面卻呈現一片「扇形」水漬，由於當時高雄已一連3個月沒下雨，宋男當下覺得怪異，於是通知建商處理。

結果建商3個月後才派技師前來，先是打掉浴廁，挖了約半公尺大小的洞後，判斷非管路問題，宋男又建商詢問：「那漏的水從哪裡來？」對方回稱：「不知道，和我們沒關係，內部檢查過了，沒漏」。就此置之不理。

宋男後來請自來水公司及工程行檢測，房屋右側被開鑿了寬2公尺、深1.5公尺的洞，確定非水管破裂滲水，寫信給建商也未獲回應。

宋男轉向高市府消保官申訴，歷經3次協調，建商承諾「會找出積水原因，也願排除漏水」，後來卻食言，消保官還曾斥責建商「你答應的事通通沒做到」，宋男轉而對建商興訟。

宋俊霖只要將一顆撞球放在客廳，很快就滾落至對角，顯示屋子嚴重傾斜。（圖／宋岱融攝）

提告前，宋男的兒子某日在客廳手中飲料罐掉落地，結果罐子一路滑至角落，宋男當下憶起曾有鄰居告知「你家有點歪歪的！」才驚覺事態嚴重，請來高雄市土木技師公會鑑定。

專家鑑定後，告知房屋原有地是魚塭，按照建築法規規定，蓋屋前須完成地基報告，且需以建材打基礎，但建商卻為了節省成本，採用921地震之前的「聯合基腳」老舊工法，而非採用無沉陷疑慮的「樁基礎」工法，也未做地質改良處理魚塭地，導致房屋地基嚴重傾斜。

建商不認同宋男找來的技師公會鑑定結果，自行找了另外技師公會鑑定，結果和宋男的鑑定如出一轍，建商主動找宋男協調，同意找人將傾斜屋扶正，因扶正工法須整排房屋同時進行，受限其他住戶不同意被迫作罷。

對於宋男指控的滲水、挖洞查不出原因，德旺建設董事長吳順明的特助黃小姐聲稱宋男曾自行在屋內動工，也請多個鑑定單位鑑定，因雙方對於如何修繕無共識，因此打官司，目前交由律師處理。

宋家屋內每一道牆面出現明顯龜裂，自行修補後，看起來就像肥胖妊娠紋，慘不忍睹。（圖／宋岱融攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)