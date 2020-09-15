退休的海軍中校宋俊霖花了一輩子心血賺來的錢買了1350萬的透天厝，但10年來接連發生噁爛屋況，離譜的是，在和德旺和德冠建商打官司期間，房屋及房間天花板陸續出現如青春痘般的凸起物，緊接著還掉下一坨坨黑沙，宋男找來「高雄市技師公會」鑑定，卻得到「青春痘」原來是「爐碴」混水泥所致的驚人結果。

本刊記者前往宋男家中實地勘查，發現一樓廁所只剩一個無用的馬桶矗立在那兒，房屋右側被水公司開挖的坑洞，因打官司至今無法填實，積了一攤恐怖的黑水。

此外，客廳主梁對角線以及各層樓梯轉角橫梁都有深深裂痕，記者隨著宋男逐一登樓檢視，映入眼簾的每道牆壁都是宋家自行修補的裂痕，牆壁體無完膚，「遠看就像人體急速肥胖才有的肥胖紋」。

宋家牆面近年來牆壁裂痕逐年變寬，目前已龜裂到可塞進10元硬幣，相當離譜。（圖／宋岱融攝）

令記者嘆為觀止的是，主臥房牆面因傾斜龜裂的裂痕，從原本可橫插5元硬幣至今裂痕擴大變成可橫插10元硬幣，每間房的天花板都有爆開的爐碴青春痘，屋況慘不忍睹！

由於噁爛屋況連環發生，建商卻連修繕房屋保證結構3年的約定也不肯簽，宋男於是以房屋傾斜、排水管漏水以及爐碴等現象，對建商提告，並追加一項「不動產估價報告」求償。

德冠建設董事長特助黃小姐對於宋男所指控房屋嚴重傾斜及爐碴的結構關鍵問題，均一概否認，強調「公司已委請律師處理，一切交由法院裁定」。

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(中時新聞網)