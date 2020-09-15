退休中校宋俊霖買到噁爛屋況的透天厝，和建商德旺建設、德冠建設以及簽約的德佑建設打官司，一審官司打了5年，橋頭地院法官卻僅認定宋男其中一項「房屋傾斜」鑑定結果，法官也以買屋當下而非實際房屋出現問題的不動產估價數字作為賠償依據，判決建商僅須賠467萬多元。

宋男不服法官未將爐碴屋鑑定納入賠償依據，加上也未核准排水管漏水需鑑定的請求，除決定上訴之外，宋男還發現訴訟期間，原本出面和他簽約的德旺建設相關企業「德佑建設」已申請清算，因此將再追加提告建商涉嫌違反《公司法》；建商也因不滿被法院判賠，雙雙將在二審法院再度對壘。

宋男說，由於屋況惡劣連環爆，至今不敢年邁讓父母搬進屋，父母還因氣不過惡建商的行為，老父親還拄著拐杖牽著母親每次都出庭聆聽。

宋男只想問建商吳順明：「有人花了一輩子積蓄，買了你們所蓋的房子，卻是結構出問題，你對得起買你房子的人嗎？」並強調，打官司目的「只想要有一棟正常的房屋就好！」

面對宋男對於所買屋況結構一連串的問題提出的指控，自稱是德冠建設董事長吳順明特助的黃小姐指出，宋男曾自行在屋內動工，也請多個鑑定單位鑑定，因雙方對於如何修繕無共識，因此打官司。

黃女對於宋男所指控房屋嚴重傾斜，以及房屋是否蓋在魚塭地以及爐碴的結構等關鍵問題，均一概否認，強調「公司已委請律師處理，一切交由法院裁定」。

宋男房屋家地基嚴重傾斜，技師告知宋男原有地早年是魚塭，離宋男家約600公尺處就有一處私人老舊魚塭池。（圖／宋俊霖提供）

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(中時新聞網)