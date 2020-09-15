口罩國家隊「加利」、「豪品」接連出包，將大陸製非醫用口罩充當MIT，流入市面販售牟利。衛福部進行調查後，發現由知名食品企業「廣達香」董座廖大明長子廖庸傑所成立的「勤達醫藥器材公司」（勤達），也以馬來西亞生產製造為名，實際卻用大陸口罩混充進口到台灣，衛福部認為有違法疑慮，勤達才將所有已鋪貨到通路的口罩，全面下架回收。

本刊調查，9月8日當天，新北市衛生局發出公文給「新北市醫療器材商議同業公會」，內容指「勤達在9月4日遭查核後有違法疑慮，所有轄內相關醫療機構要配合下架回收」。衛福部指的「違法疑慮」，講的就是勤達對外宣稱所生產的口罩都來自馬來西亞，但實際上卻被查出以大陸製口罩混充，而這紙公文同步也發給新北市醫師公會、新北市藥師公會，以及全國各縣市衛生局。

從事醫療器材業務的Amy爆料，「勤達過去10多年來都打著馬來西亞產製的名義賣口罩、紗布等商品，但實際上所有貨源都來自大陸。」Amy說，勤達為了和軍醫院做生意，但礙於軍方規定不得採用大陸製品，所以在產品產地、包裝、標示上一律印製繁體字和英文，並標明是馬來西亞生產，「從外觀、包裝根本看不出來，然後矇騙軍方過關。」

新北市衛生局發出公文，要求所有醫用口罩全面回收下架。（圖／讀者提供）

本刊調查，「勤達醫藥器材公司」是廣達香董座廖大明長子廖庸傑在2003年所成立，公司設立在板橋，倉庫則位在桃園龜山。「廣達香」企業以做肉鬆、肉醬出名，是台灣人耳熟能詳的老牌食品大廠。

對此，勤達負責人廖庸傑表示，公司業務都不是他在處理，要問1位林姓協理，對於記者提問都未回應。林姓協理則說，關於政府全面調查口罩廠商一事，勤達將靜候政府公布調查結果。至於在醫院低價競標，林協理強調，「這是投標自由機制，每家廠商都有考量點，勤達也未拿到每張訂單。」

而廣達香對於董事長廖大明與廖庸傑是否為父子關係？低調表示這是私人領域不方便回答。並否認廣達香與勤達有任何關連，也強調廖庸傑並非廣達香董事，也未有任何持股。

勤達老闆廖庸傑來頭不小，是老牌食品品牌「廣達香」的第三代少東。（圖／翻攝自IG）

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(中時新聞網)