口罩國家隊接連出包，衛福部大量清查進口大陸製口罩的台灣公司，發現「勤達醫療器材公司」（勤達）竟以大陸貨混充馬來貨。1名醫藥材料業務Amy指控，勤達不只口罩有問題，供應到醫院的產品也有瑕疵，勤達甚至為了搶生意，故意以5折價搶單，但是供貨時卻品質參差不齊，甚至棄單落跑，讓同業搖頭。

本刊調查，勤達自稱是台灣前3大醫用敷料供應商，該公司販售超過千項的醫療產品有：醫用敷料、醫用口罩、PVC手套、手術縫線、導管類等。不只種類多，產品販售通路包括醫院、網購，也鋪貨到醫院附近的醫療器材行等。三總、榮總、台大等大型醫院都曾採用勤達產品。

為了做生意，勤達可說無所不用其極，不只把大陸貨說是馬來西亞產製，更祭出「低價策略」，醫院知情人士指出，因為目前的健保制度，各醫院都想壓低「不計價衛材」紗布、棉棒等價格，由於這些是日常用品加上消耗量大，又不納入健保請領項目，許多醫院希望從這裡截長補短增加收益。

勤達在自家官網上秀出證明，自稱口罩符合國家標準，均通過醫藥級面料檢驗。（圖／翻攝畫面）

勤達嗅到醫院這股商機，常以5折、對半砍的超低價搶同業訂單，但品質卻是相當糟糕。Amy表示，勤達搶到生意後，供貨時常出現品質落差，當醫院要求換貨時，勤達便開始拖延、擺爛甚至棄單落跑。等到下次醫院同品項開標，勤達就不再參與，但當其他廠商提出正常價格投標時，卻因為與勤達投標價格有落差，還被視作奸商圍標，讓同業恨的牙癢癢。

針對指控，勤達負責人廖庸傑表示，公司業務都不是他在處理，要問1位林姓協理，對於記者提問都未回應。林姓協理則說，關於政府全面調查口罩廠商一事，勤達將靜候政府公布調查結果。至於在醫院低價競標，林協理強調，「這是投標自由機制，每家廠商都有考量點，勤達也未拿到每張訂單。」

而廣達香對於董事長廖大明與廖庸傑是否為父子關係？低調表示這是私人領域不方便回答。並否認廣達香與勤達有任何關連，也強調廖庸傑並非廣達香董事，也未有任何持股。

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(中時新聞網)