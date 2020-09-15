「廣達香」少東、同時也是「勤達」負責人廖庸傑，因為經營的醫療器材公司將大陸口罩充當馬來西亞產製，遭到衛福部調查。本刊調查也發現，台北某知名醫院就將「勤達」列為拒絕往來戶，原因包括其供應的棉球有黃斑等，雖然勤達以超低價搶市場，但醫院憂心醫療品質受影響，不敢再進貨。

本刊調查，台北某知名醫院2年前，就將「勤達」列為不良廠商，不再採用他的任何商品，最大主因就是品質太差，以及退換貨時，「勤達」無法解決問題。

勤達的品質問題，讓1名資深護理師印象深刻，「棉棒的白色棉球上竟然有黃斑」、「棉枝上有斑點，怎麼用在病人身上？」、「PVC手套還沒戴好就破損」，商品頻出包，雖然價格超低，但品質無法達到要求，時間久了醫院也不願再和勤達做生意。

對此，勤達負責人廖庸傑表示，公司業務都不是他在處理，要問1位林姓協理，對於記者提問都未回應。林姓協理則說，關於政府全面調查口罩廠商1事，勤達將靜候政府公布調查結果。至於在醫院低價競標，林協理強調，「這是投標自由機制，每家廠商都有考量點，勤達也未拿到每張訂單。」

而廣達香對於董事長廖大明與廖庸傑是否為父子關係？低調表示這是私人領域不方便回答。並否認廣達香與勤達有任何關連，也強調廖庸傑並非廣達香董事，也未有任何持股。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)