衛福部調查大陸製口罩，查到位在板橋的「勤達醫療器材公司」（勤達），以大陸貨混充馬來西亞產品，由於疑涉違法，「勤達醫藥用口罩」全面下架回收在市面上各通路的口罩，但當記者求證勤達負責人廖庸傑，他卻表示公司業務都不是他在處理。

本刊調查，9月8日當天，新北市衛生局發出公文給「新北市醫療器材商業同業公會」，內容指「勤達在9月4日遭查核後有違法疑慮，所有轄內相關醫療機構要配合下架回收」。衛福部指的「違法疑慮」，講的就是勤達對外宣稱所生產的口罩都來自馬來西亞，但實際上卻被查出其實全都是大陸製口罩，而這紙公文同步也發給新北市醫師公會、新北市藥師公會，以及全國各縣市衛生局。

本刊調查，勤達當時遭衛福部點名後自知事情不妙，趕緊下架回收各通路口罩，一輛輛載滿口罩紙箱的貨車，漏夜送往桃園龜山倉庫存放；也因為公司遭調查，勤達業務眼看大勢不妙，也紛紛自嘆「只能走一步算一步」。

對此，勤達負責人廖庸傑表示，公司業務都不是他在處理，要問一位林姓協理，對於記者提問都未回應。林姓協理則說，關於政府全面調查口罩廠商一事，勤達將靜候政府公布調查結果。至於在醫院低價競標一事，林協理強調，「這是投標自由機制，每家廠商都有考量點，勤達也未拿到每張訂單。」

而廣達香對於董事長廖大明與廖庸傑是否為父子關係？低調表示這是私人領域不方便回答。並否認廣達香與勤達有任何關連，也強調廖庸傑並非廣達香董事，也未有任何持股。

老牌食品廠「廣達香」曾捲入黑心油風暴，沒想到家族第三代又牽扯販售大陸口罩遭到調查。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)