台商回流蓋廠及民間房市升溫，全台營建業卻陷入「百年大缺工」的窘境，政府僅允許公共工程引進外籍移工，民間住宅商辦的業者，只好犯險用黑工，據聞中南部黑工約有3成，讓「興富發集團」總裁鄭欽天痛批：「不許百姓點燈！」

根據內政部統計資料，今年上半年全台住宅開工量共約6萬戶，加上台積電等企業設廠及回流投資逾3000億元，以及5300多億元公共建設的進行，全台進入大建設時代。

然而，儘管人力銀行調查，大學畢業生得投遞108封履歷，才能找到工作，且平均起薪只有28,000元；但在薪資1年內已翻漲1到2倍的營建業，月薪起跳6萬元，有的甚至飆破10萬元，人力卻依然吃緊。

近期台積電陸續宣布斥資百億，買下4座南科舊廠區，作為晶圓18廠，其中4至6期規劃為3奈米量產基地，目前已接近完工。（圖／宋岱融攝）

地產界龍頭「興富發集團」總裁鄭欽天認為，工資暴漲的導火線就是「科技業設廠」，才讓整體工資向上調動，「台積電等科技大廠及台商回流設廠，營建工人需求暴增，電子業設廠有時效性，由於想在時間點內完成，便開出超過1倍的工資搶工。」他舉例：「水電工1天原本2,200元，科技廠一開就是3,500元；模板工也是，去年每平方公尺300元，現在北部已漲到650元。南部工人少、工地多，加上南科設廠的連帶影響，目前已漲到850元。」

由於勞力缺口太大，連非法移工也變得搶手。本刊記者向黑市探聽營建業人力行情，非法外籍移工一天工資為2,300元，好一點的技術工，則要2,800元，卻是「有錢也招嘸人」！

營建工地炎熱、吵雜又髒亂的工作環境，讓年輕人望之卻步，導致台灣工地長年面臨人口老化、人力不足窘境。（圖／黃威彬攝）

一名業者坦言：「工地工資1年內已翻漲1至2倍，本國勞力及合法引進外籍移工等正常雇用管道，都填補不了需求缺口，市場自然就會有黑工供給。」不過也有業者透露，上漲的工資並未進入工人的口袋，都被中間的包商賺走。(待續)

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(中時新聞網)