全台大缺工，雖政府允許公共工程引進外籍移工，但大陸工程卻表示，工地仍人力短缺，不少工種仍找不到師傅。其實不只台灣，全球營建業都面臨人口老化及缺工的問題，「引進外籍移工只是短期效益，非長久之計。」
大陸工程英籍執行長Simon Buttery分析加拿大及德國「缺工」的解決之道，「都是政府帶頭領導，產官學一起提出長期策略，借用科技力量帶動產業鏈轉型，像是改用『預鑄工法』，可減少人力，安全及品質也能相對提高。」「台灣是科技島，有很多以研發聞名的企業，相信在政府協助下，跨產業合作能讓台灣建築業有更好發展。」
不過，大陸工程總經理陳學聖卻常與Simon Buttery爭論預鑄與模組化在台灣的適用性，「台灣20年前就有預鑄工法，但沒人要用，因為當年傳統工法的工資低，預鑄工法成本高，如今工資大漲，二者成本差距縮小，但要不要改用預鑄工法及模組建材，台灣營建業仍在拉鋸中。」陳學聖說。
因為台灣市場不夠大，陳學聖認為，必須從政府政策先著手，例如公宅，規劃每棟建築、格局都長得一樣，預鑄工法和模組建材才能發揮經濟效益，也才有廠商願意投資研發生產。
在政府未出手救援前，面對缺工問題，營建大廠只好各顯神通。以興富發來說，目前在局部外牆施作使用預鑄工法，「下一階段考慮梁柱鋼筋也能在工廠先加工，再到現場組裝、施灌混凝土，這樣已經可以減少7成的鋼筋工人。」
為解決模板工缺工問題，鄭欽天還引進鋁模板，取代常用的木模板，10月即在桃園工地進行，「以傳統木模板施工，要8天才能做完1層，質地較輕盈的鋁模板只要4天，還可重複使用上百次，提升精準度，一般雜工就可以做，之後台中、高雄都有施作計畫。」
此外，鄭欽天還將地磚改為木板，「原本要2、3天時間的工程，可以縮短成半小時。」興富發近年以玻璃帷幕牆取代部分水泥外牆，也將計畫嘗試在工人下班後，由機器人搬料，隔天工人可以直接上工，預計2、3年後導入。
儘管業者盡力想出變通之道，但缺工仍將造成工期延長，「每一個樓層的工期，從原來的12至15天，延長到20至25天才能完成，不僅成本增加，延遲交屋也會影響入帳時間。」(待續)
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(中時新聞網)
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