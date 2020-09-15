全台大缺工，雖政府允許公共工程引進外籍移工，但大陸工程卻表示，工地仍人力短缺，不少工種仍找不到師傅。其實不只台灣，全球營建業都面臨人口老化及缺工的問題，「引進外籍移工只是短期效益，非長久之計。」

大陸工程英籍執行長Simon Buttery分析加拿大及德國「缺工」的解決之道，「都是政府帶頭領導，產官學一起提出長期策略，借用科技力量帶動產業鏈轉型，像是改用『預鑄工法』，可減少人力，安全及品質也能相對提高。」「台灣是科技島，有很多以研發聞名的企業，相信在政府協助下，跨產業合作能讓台灣建築業有更好發展。」

大陸工程英國籍執行長Simon Buttery認為，引進短期外籍勞工只能解燃眉之急，政府應偕同學者業者制定長期策略，為產業鏈轉型。（圖／王永泰攝）

不過，大陸工程總經理陳學聖卻常與Simon Buttery爭論預鑄與模組化在台灣的適用性，「台灣20年前就有預鑄工法，但沒人要用，因為當年傳統工法的工資低，預鑄工法成本高，如今工資大漲，二者成本差距縮小，但要不要改用預鑄工法及模組建材，台灣營建業仍在拉鋸中。」陳學聖說。

因為台灣市場不夠大，陳學聖認為，必須從政府政策先著手，例如公宅，規劃每棟建築、格局都長得一樣，預鑄工法和模組建材才能發揮經濟效益，也才有廠商願意投資研發生產。

傳統工法使用木模板，需在工地依據現場尺寸進行裁切，現在透過電腦預先計算空間大小配置適當數量尺寸的鋁模板再到現場組裝即可，不僅環保、減少施工天數，還能提升精準度。（圖／黃耀徵攝）

在政府未出手救援前，面對缺工問題，營建大廠只好各顯神通。以興富發來說，目前在局部外牆施作使用預鑄工法，「下一階段考慮梁柱鋼筋也能在工廠先加工，再到現場組裝、施灌混凝土，這樣已經可以減少7成的鋼筋工人。」

為解決模板工缺工問題，鄭欽天還引進鋁模板，取代常用的木模板，10月即在桃園工地進行，「以傳統木模板施工，要8天才能做完1層，質地較輕盈的鋁模板只要4天，還可重複使用上百次，提升精準度，一般雜工就可以做，之後台中、高雄都有施作計畫。」

為減少人力、加快工期，有些建案以木質地板取代傳統磁磚。（圖／業者提供）

此外，鄭欽天還將地磚改為木板，「原本要2、3天時間的工程，可以縮短成半小時。」興富發近年以玻璃帷幕牆取代部分水泥外牆，也將計畫嘗試在工人下班後，由機器人搬料，隔天工人可以直接上工，預計2、3年後導入。

儘管業者盡力想出變通之道，但缺工仍將造成工期延長，「每一個樓層的工期，從原來的12至15天，延長到20至25天才能完成，不僅成本增加，延遲交屋也會影響入帳時間。」(待續)

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(中時新聞網)