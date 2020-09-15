除了缺工及工資飆漲，營建業還面臨預拌混凝土大漲價。2019年元旦，國內5家預拌混凝土業者同步調漲18％，遭公平會處以6,000萬元罰鍰，但今年價格仍持續衝高。

大陸工程表示，混凝土這2年已從每立方公尺1,700元上漲到2,700元，漲幅近6成；興富發的數據則顯示，混凝土漲幅約20％至25％。目前北部地區的混凝土報價每立方公尺2,500元，創下10年新高，中南部地區報價為每立方公尺1,800元。

一位不具名業者抱怨，「罰款和漲幅怎麼比，最終都將轉嫁給消費者。」興富發總裁鄭欽天也認為，台灣混凝土價格已跟國際市場脫鉤，如果能開放進口，單價就不會這麼高。然而，一名混凝土業者卻喊冤，原料砂石前年底就漲了一波，每立方公尺增加200元，他自行吸收了1年，去年才反映在價格上。

此外，該業者表示，飛灰、爐石粉甚至運費等價格都狂飆，其中飛灰因火力發電限縮供應減少，近1年價格就漲了大約2倍，「預拌混凝土只是加工業，手上沒有漲價決定權，若原物料再次上漲，也只能反映於售價。」

缺工問題，現已反映在房價上，「營建成本大幅提升，各地房價不斷創新高，沒有天花板可言。」台中房價近兩年已漲兩波，漲幅達1至2成，台中代銷業者「世界鴻」副總白洪章分析，因推案量大，工資隨缺工惡化而喊漲，加上原物料上漲，大樓工程造價已墊高3到5成，讓建商不得不反映在售價上，由購屋者埋單。

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(中時新聞網)