36歲韓國女星吳仁惠昨（14）日清晨疑似在家中輕生，她被發現倒臥在家中，一度失去心跳，所幸在經過CPR救治後，暫時恢復脈搏與呼吸，但送醫後仍搶救無效，吳仁惠最終還是撒手人寰，享年36歲。

最讓外解不解的是，吳仁惠前一天才更新IG，只見她身穿碎花洋裝、開心露笑容自拍，並寫下：「久違的首爾約會，出發！祝大家有個愉快的周末唷！」沒想到短短幾個小時，吳仁惠竟被人發現倒臥在家中。

吳仁惠是在14日凌晨被發現倒臥在家中，她當時已失去心跳，經過CPR急救後，一度恢復呼吸和脈搏恢復，但吳仁惠當時仍處於危急狀態，但吳仁惠昨下午已經被判定心跳停止，最終仍搶救無效，吳仁惠不幸去世，享年36歲。吳仁惠的靈堂設置在仁荷大學醫院葬禮場，16日出殯。

吳仁惠出道10年以來，雖演出電影《設計》、《希望計程車》、《我們身邊的犯罪》等片，不過她演藝成績平平，吳仁惠近年幾乎沒有戲劇作品，而吳仁惠最讓外界知曉的是，她2011年在釜山電影節走紅毯時，辣穿深V性感紅色洋裝，露出豐滿的上圍身材，但她也因此被貼上「裸露女星」的標籤。

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