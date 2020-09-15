紐約大都會將要轉手了，當地的億萬富豪科恩(Steve Cohen)15日宣布以雄厚的資本壓過競標者，價碼突破24億美元(約台幣702億)，刷新美國體育球隊的紀錄！先前的紀錄是美式足球NFL黑豹隊以22.7億美元賣出。原老闆威朋(Fred Wilpon)在新冠疫情爆發前差點以26億美元賣給科恩，這次是降價求售。

這也宣告退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)的老闆夢破滅。交易案還需要走完大聯盟程序，包括11月前經由其他29隊老闆表決同意(需要23票)，這通常沒什麼問題，除非他們不喜歡科恩。

64歲的科恩是個爭議人物，他是避險基金管理人，他的SAC Capital Advisors在2013年因為內線交易遭重罰18億美元，創下業界紀錄(沒收9億美元犯罪所得加上罰金9億美元)，此外還涉及多宗經濟犯罪。即使如此，《富比世》估算科恩仍有141億美元淨資產。

A-Rod所屬的團隊最後大概開出23.5億美元，並且同意讓珍妮佛羅培茲來掌權，她的形象和拉美血統有助球隊發展。不過《紐約郵報》分析，財力始終是重點，即使是球迷也希望來個有錢的大老闆，幫他們把球隊經營成不輸給洋基的豪門。

(中時新聞網)