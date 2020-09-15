李婉鈺（右）2017年因在立委張碩文家門外與鄰居發生肢體衝突，並對員警掌摑遭判刑確定。（資料照片)

前新北市議員李婉鈺，2017年凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，拉扯在場員警密錄器及掌摑警員，台灣高等法院今年5月駁回上訴，李犯涉妨害公務、強制未遂2罪定讞，應執行徒刑4月、拘役15日，可易科罰金，合計罰金共約13.5萬元，台北地檢署已發出傳票通知李女9月30日上午10時到案執行。

判決指出，李婉鈺因誤認友人張碩文服藥過量住院，她在2017年11月29日凌晨零時30分，前往北市忠孝東路三段張的住處關切，用手拍打張住處鐵製大門、長按門鈴，欲迫使屋內之人開門並交代張的行蹤。

當時張碩文妻子在屋內但不願開門，同樓層住戶前來關切並出言制止，雙方發生口角、肢體衝突，林姓、王姓警員據報到場處理，李動手拉扯警員身上密錄器，又掌摑王姓警員嘴唇成傷，涉犯妨害公務與強制未遂罪。

台北地院一審認為她公然挑戰警察執法公權力，對國家法治造成相當程度的震撼及破壞，依妨害公務、強制未遂兩罪判刑4月、拘役20日，李婉鈺與檢方都不服，均提上訴，高等法院5月7日駁回上訴，全案定讞。

北檢收受判決後，向高院聲請定應執行刑，高院裁定李女徒刑4月、拘役15日，均可易科罰金，合計罰金共約13.5萬元，北檢執行科已發出傳票，通知李女9月30日上午10時報到執行。

(中時 )