丁允恭事件綠營多噤聲不語，民進黨不分區立委范雲發2次長文卻被外界罵翻，在兩性關係常有洞見的作家黃越綏終於出聲了。她說，一個是無品渣男，一個是隨之起舞的蠢女，樂時愛得死去活來，翻臉了大家都不要臉，這不是Me Too而是令人嘔吐。

黃越綏昨在臉書上貼文表示，鐵粉還真怕她老人家沒事幹，硬要抓住新聞的尾巴問關於丁允恭事件的看法。她一劈頭就提到，天下渣男渣女數不清，而他們的定義就是始亂終棄，食髓知味，騙財騙色，不知羞恥與悔改的累犯。

黃越綏分析，丁允恭縱然才氣橫溢，受到上司的栽培而前途無量，但終究無品，不但恃寵而驕且私生活不知檢點。最令人失望和不恥的是居然可以假公濟私，把修行的公部門當成汽車旅舘。夜路走多了總會遇到鬼，累犯不是不報而是時間未到，其自毀大好前程不在話下，只能說是活該。

至於女方是否全然無辜呢？黃越綏認為，遇到渣男已經不幸了，竟然還當起願隨他起舞的蠢女人，不但配合對方到辦公室行不倫之舉，且連續三次的墮胎。身為高知識份子，為了情慾連基本安全的性措施都能疏忽，還是另有挾天子以令諸侯的隱情？

黃越綏說，樂的時候愛得死去活來，翻臉了豁出去大家都不要臉，飲食男女為了洩憤和報復，即使砍不死你也不會讓你好過。這不是Me Too而是令人嘔吐！

有人追究丁允恭的長官有責任，黃越綏認為，新科的監委就不要作秀了吧，天要下雨娘要嫁，關陳菊什麼事？新聞局長上班關起門來，難道還要照會市長？

對於黃越綏的說法，底下網友猛讚罵得中肯，「男渣女蠢，結案」、「極度認同一個拍掌響不了，沒有痴男哪來怨女歡喜做！」、「一針見血」、「一把撑打不響呀，成年人自己做事自己負債，為什麼要別人來負債」。不過也有人不認同，「前75部分 鏘然有聲……後25則是X#@$%^%&^&%#」、「不太認同對女方的指責」、「照這種邏輯，所有遇到渣男的女性全被認定為蠢女？這個護航護的實在有夠離譜」。

(中時新聞網)