早餐常吃的吐司熱量驚人，營養師曝排行榜，網友一看「冠軍」驚喊，小孩超愛吃怎麼辦？（圖／高敏敏營養師提供）

許多人喜歡吃「吐司」配大冰奶當早餐！營養師高敏敏警告，早餐吐司口味很多，選錯恐讓脂肪與鈉含量破表。她也透露，熱量冠軍每份就含有24公克的脂肪、655毫克的鈉，其脂肪含量佔成人每日所需的一半，而罹患高血壓的人攝取量還要更低！引發網友討論，小孩超愛怎辦？

營養師高敏敏表示，不同口味的吐司，除熱量不同外，脂肪與鈉量含量也很重要。許多人愛吃的「肉鬆蛋」吐司，脂肪含量竟有24公克，相當於一匙半的油，鈉含量更高達655毫克，超過單日可攝取的四分之一！

高敏敏指出，衛福部建議一般50公斤的成人，每日脂肪攝取上限為50公克，鈉的攝取量則是2400毫克，有高血壓的人攝取量還要更低！而一點點的肉鬆，脂肪就佔一天所需的一半，實在很驚人。而肉鬆、火腿和培根更是加工產物，建議選擇食物時，可優先選原型食物，並透露蔬菜蛋吐司、鮪魚蛋吐司、起司蛋吐司都是她的首選。

高敏敏也列出「常見的8種吐司」的熱量排行榜，其中冠軍為肉鬆蛋吐司，一份高達426大卡、鈉含量則有640.2毫克，相當驚人、亞軍則是香雞蛋吐司，熱量415大卡、含鈉469毫克、季軍則是火腿蛋吐司，每份373大卡、含鈉655.7毫克。

驚人排行榜出爐，隨即引發網友討論，「真的很容易爆卡，早餐太難了」、「鈉隱藏版冠軍啊不標不會有人知道」、「沒想到鮪魚吐司蛋白質沒想像的高 」、「小孩超愛肉鬆怎麼辦」、「太實用了 」。

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(中時新聞網)