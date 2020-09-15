晶華（2707）規畫承租中華郵政信維郵局都更改建案、設立「台北晶英酒店」的開發案確定喊卡！晶華公告指出，由於信維郵局申請都更流程的作業時程較預期長，無法在原訂的今年底完成點交，經雙方審慎評估後同意終止契約。

位於信義路四段及大安路口的台北信維郵局，中華郵政規畫申請都更，斥資20億元改建為地上17層、地下4層大樓，並公開招租作為辦公大樓或旅館飯店。最終由晶華國際酒店集團得標，雙方於2015年11月13日簽訂20年的租賃合約。

按晶華先前規畫，台北晶英酒店預計將斥資11.3億元，打造為全球晶英酒店旗艦店，原先預計2017年可望動工，但都更進展迄今仍只聞樓梯響。晶華董事長潘思亮去年6月時透露，信維郵局都更案已啟動興建計畫，先前亦傳出興建工程進度最快8月公告招標。

然而，晶華14日晚間公告，與中華郵政簽訂的信維大樓飯店租賃契約，在建築物辦理都市設計審議、都市更新審議及建築物許可申請過程中，由於作業時程較預計時程長，無法在原訂期限的2020年底點交，經雙方審慎評估後同意終止契約。

雖然台北晶英酒店開發案喊卡，但潘思亮先前指出，晶華具備「既國際又在地」的混血優勢，面對後疫情時代的市場趨勢變化，集團重新擬定發展新戰略，規畫以麗晶（Regent）品牌在台積極拓點，除積極搶進信義區布局，希望5年內再開出5家麗晶酒店。

(時報資訊)