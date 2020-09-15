櫃檯買賣中心預計於109年9月18日召開上櫃審議委員會，審議智聯服務(6751)申請上櫃案。

智聯服務主係從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1130萬元，董事長為施宣輝，推薦證券商係福邦證券及台新證券；智聯服務公司108年合併營業收入為10億7411萬9000元，稅後盈餘為2903萬9000元，每股盈餘為2.93元；109年上半年合併營業收入為5億3283萬4000元，稅後盈餘為1791萬元，每股盈餘為1.6元。

(時報資訊)