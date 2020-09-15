《店頭市場》櫃買18日審議智聯服務上櫃案 07:442020/09/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心預計於109年9月18日召開上櫃審議委員會，審議智聯服務(6751)申請上櫃案。 智聯服務主係從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1130萬元，董事長為施宣輝，推薦證券商係福邦證券及台新證券；智聯服務公司108年合併營業收入為10億7411萬9000元，稅後盈餘為2903萬9000元，每股盈餘為2.93元；109年上半年合併營業收入為5億3283萬4000元，稅後盈餘為1791萬元，每股盈餘為1.6元。 (時報資訊) #智聯服務 #合併營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 #店頭市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衝刺支付業務 網路家庭 整併旗下兩支付公司 04:102020/09/15 產業．科技 新竹SOGO最大改裝 今年業績拚54億新高 04:102020/09/15 產業．科技 汎德永業IPO 抽中賺22萬 04:102020/09/15 財經要聞 威盛小金雞 威鋒IPO審議過關 04:102020/09/15 財經要聞 輝達併購安謀 IP概念股將吃轉單 04:102020/09/15 證券．權證 半導體三本柱 成外資避風港 04:102020/09/15 財經焦點 資通電腦40周年 助邁向數位轉型 04:102020/09/15 產業．科技 外資持有台股市值 逆勢創高 04:102020/09/15 證券．權證 台灣權王－聯詠玉晶光攻堅 激勵認購熱 04:102020/09/15 證券．權證 紓解塞車 北外環道第3期上梁 04:102020/09/15 地方新聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》閃過川普毒手 TikTok聯手甲骨文藏內幕 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 華為禁令今生效 晶圓三雄成外資避風港 - 財經要聞 - 工商時報 不再死守29.5元 台幣升破楊金龍防線 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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