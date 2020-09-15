國民黨宣布不以政黨形式參加海峽論壇。黨內人士今天表示，為綠營傳話的傳言加上央視「求和說」發酵後，引爆黨內反王金平的聲浪，加上國民黨遲未等到陸方善意回應以及綠營的攻訐，讓整件事情變質，才決定不派代表團。

「央視頻」日前稱前立法院長王金平參加海峽論壇是「求和」，引發國民黨內反彈。國民黨文傳會主委王育敏今天召開記者會宣布，「央視頻」節目出現不當的「求和說」，已讓交流的美意變調，衡量目前兩岸整體氣氛，其實不利雙方交流對話，國民黨決定不以政黨形式參加海峽論壇。

黨內人士表示，國民黨起初的考慮是即使在此時刻，兩岸交流還是必須的，既然民進黨不做，國民黨不能不做，才考慮派團參加海峽論壇；之所以邀請王金平擔任團長，主要是考量王金平代表藍營本土派，政治資歷足夠，相較其他藍營大老，較不會被貼上親中標籤，讓兩岸交流的重點遭模糊。

黨內人士指出，但因日前出現王金平出席海峽論壇將為綠營傳話的傳言，加上央視主持人李紅的「求和說」，不僅造成台灣各界譁然，也引爆國民黨黨內部分長期對王金平不信任的聲浪，讓黨中央承受很大壓力，再加上民進黨及其側翼的攻訐，讓整件事情變質。

黨內人士表示，雖然「求和說」發酵後，大陸國台辦釋出很大善意，不僅發聲明澄清，並將李紅的影片下架，李紅也改口稱讚王金平，但已無法讓國民黨能夠安撫內部反對王金平的聲浪；再加上自江啟臣發臉書要求陸方要道歉後，國民黨遲遲無法等到陸方善意回應，才決定不派代表團。

黨內人士還指出，幕僚有向江啟臣建議，海峽論壇每年都會舉辦，今年在「求和說」後，已將兩岸交流氛圍破壞殆盡，在目前兩岸互信基礎薄弱狀況下，若仍按原計畫出團，對國民黨、王金平都是傷害，誰擔得起這個罵名。

另外，黨內人士也表示，自「求和說」發生後，國民黨仍希望與陸方透過溝通化解，但雙方溝通需要花時間，才遲至今天正式確定不去。

黨內人士強調，更重要的考量是，國民黨希望就算在無法派團參加的狀況下，還是能給對岸留下一些溝通空間，倘若跟對岸溝通不重要的話，就直接說不去不就好了；正因為兩岸目前互信基礎很薄弱，所以互相構通更是重要。

(中時新聞網)