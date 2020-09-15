新冠肺炎疫情仍未停歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，台灣將與「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，盼分配到疫苗的採購。對此，宅神朱學恒則是在臉書質疑，「你說不是跟COVAX簽約了嗎？啊可是這是WHO底下的人道組織....你覺得會有優先採購權嗎？」

陳時中表示，COVAX很早以前就開始，台灣也是很早就在談，只要是出錢的國家，各國的截止點都一樣，世界目前也沒有人知道什麼時候會有疫苗。

陳時中指出，疫苗的發展一般都要耗上很長的時間，以前大概都要花上10年去研發，現在有些廠商趕在1年就研發，科學進步是個因素，另一個因素是疫情嚴峻，很多國家都會緊急授權使用。至於台灣目前有和哪些國家洽談，他則說，現在因為是賣方市場，需要保密。

對此，朱學恒則在臉書寫下，「台灣何時可以有疫苗，會在美豬之前有嗎？很遺憾，應該是會先吃到美豬才有可能會有疫苗，而且比較大的問題是，美豬先進來，但疫苗什麼時候會有還不知道，啥？你說不是跟COVAX簽約了嗎？啊可是這是WHO底下的人道組織，大家之前把譚德賽罵得跟屎一樣，你覺得會有優先採購權嗎？而且疫苗還不是有錢就買得到的好嗎？」

(中時新聞網)