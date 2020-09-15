由台灣醫療、智聯網（AIoT）與資通訊相關產業籌組的「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」，14日舉辦「智慧科技共創醫療健康照護產業生態圈」高峰會議，宣示將朝4大方向致力落實偏鄉遠距醫療新方案，以解決偏鄉嚴重缺乏醫療資源問題。

此次會議邀請聯盟發起人徐克宇及亞馬遜網路服務（AWS）總監何盧穎，分別以台灣與國際為標的，進行遠距智慧照護醫療的AI應用趨勢分享。而後以「資通訊科技在醫療資源匱乏地區應用之藍圖與願景」邀請國內相關業者，共同研討台灣未來應用發展下一步。

最後，論壇以智慧醫療科技之多元應用為主題，邀請合作醫療單位、偏鄉社福團體、相關業者現身說法，透過第一線實際經驗，為後續發展提出專業建議，同時也邀請國內外廠商到場參展，共同參與產業數位轉型發展，以強化智慧健康照護與醫療產業競爭力。

台灣醫療資源分配不均問題嚴重，醫療中心等級醫院分布存在城鄉差異，地區醫院等大型院所集中在西部城市，偏遠山區、臨海城鎮、東部與離島嚴重缺乏醫療資源。對此，聯盟已和基隆長庚醫院於台灣北區進行實地場域驗證，為落實AI應用解決方案邁出第一步。

台灣遠距智慧之愛公益聯盟理事長林健盛表示，遠距視訊醫療是解決台灣偏鄉醫療缺乏的最佳方法，聯盟未來任務將朝4大方向執行，包括山地部落遠距照護、偏鄉校園健康安全維護、弱勢長照機構照護、偏鄉地區醫療院所遠距會診合作。

林健盛指出，聯盟計畫將醫師、護理師、復健師結合AI醫療設備與諮詢平台，定期在遠距線上跟偏鄉病人互動，進一步結合地方醫療院所進行遠距多科會診，讓行動醫院無所不在，逐步將智慧醫療科技量能布建到全台需要的角落。

台灣遠距智慧之愛公益聯盟發起人徐克宇則表示，目前智慧醫療照護生態圈的整體場域實踐應用，僅以北部區域做試行，期待未來可以在全台21個縣市均建立醫療院所節點，配合智慧科技應用，打造無邊界的台灣醫療。

隨著台灣遠距智慧醫療產業應用模組逐步成熟，上、下游廠商供應鏈及節點醫療院所的整合已具相當規模，在同樣面臨高齡化社會與醫療資源相關問題的日本國內，此應用模組已引起產業人士高度關注。

日本Welfare Okinawa福祉沖繩協會理事長與那嶺一正表示，希望可將台灣的遠距智慧醫療應用模組引進日本，並以沖繩為試驗基地，學習台灣整合產業與醫療院所的寶貴經驗，並與台灣廠商合作，盼可藉此解決高齡者照護與偏鄉醫療議題。

(時報資訊)