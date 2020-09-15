2020年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」由外貿協會與電電公會聯手，將首度採用線上線下(Online-Merge-Offline, OMO)虛實整合的創新模式，於10月21日到23日於南港展覽館1館展出實體展覽的同時，運用數位科技結合線上展覽，提供一系列展示、洽談、論壇、發表會與現場直播等線上線下服務，透過近30場線上活動及逾百場線上採洽會，協助參展廠商搶進後疫情時代商機，拓銷國內外市場。

外貿協會表示，此次TAITRONICS及AIoT Taiwan在疫情下仍獲業界強力支持參展，並設立8大主題館，展區涵蓋關鍵電子零組件、儀器儀表、電池及電源供應器、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明等。為使不克前來的國外買主能有親臨展場的感受，展期間，將由仁寶電腦領軍，與固緯電子、南京資訊、致茂電子、凌群電腦、康舒科技、菲凡能源及台灣羅德史瓦茲等廠商展開系列線上產品發表。

此外，展場內設置的專業直播團隊，將以買主視角採訪參展廠商，讓線上國際買主獲得第一手最新資訊。每年展期的重頭戲之一「採購洽談會」，亦將運用虛擬會議室，讓參展廠商突破時空地域限制，與國際買主進行1對1洽商，爭取國際訂單商機不間斷。

展期間多場論壇及研討會將輪番上陣，產業龍頭齊聚分享最新趨勢。展覽首日(10月21日)由「聯合電子產業高峰會」拉開序幕，聚焦「電子產業趨勢眺望」議題，由外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽、電路板協會理事長李長明、光電協進會執行長羅懷家、雷射協會理事洪基彬及半導體協會理事洪松井接續分享，剖析臺灣電子產業鏈如何因應時勢突破重圍，勾勒後疫情時代產業新藍圖。

此次TAITRONICS及AIoT Taiwan首度與「台灣電路板產業國際展」(TPCA Show)、「台灣國際雷射展」(Laser & Photonics Taiwan)及「台北國際光電週」(OPTO Taiwan)以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式盛大展出，串聯電子業界、跨域結合呈現完整電子製造產業，強化廠商參展效果及曝光效益，搶進5G時代新商機。

(時報資訊)