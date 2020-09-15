威健生技(6661)送件申請上櫃；振宇五金(2947)及凌陽創新(5236)送件申請登錄興櫃。

威健生技成立92年1月，公司主要業務為生殖醫學類基因檢測：羊水晶片、胚胎晶片、非侵入式唐氏症篩檢、癌症基因檢測：乳癌轉移及復發風險檢測、遺傳性癌症檢測，以及基因定序或晶片類臨床試驗及科學研究；董事長兼總經理為陳富鈐，目前股本為2.07億元，109年合併營收為1.93億元，稅後盈餘為1113萬元，每股盈餘為0.54元。

振宇五金成立於97年5月，公司主要業務為五金商品之零售及批發，董事長為曾善，總經理為洪國展，目前股本為1.72億元，109年合併營收為7.78億元，稅後盈餘為5551萬元，每股盈餘為3.45元。

凌陽創新成立於95年12月，公司產品為電腦週邊IC，董事長為黃洲杰，總經理為龔執豪，目前股本為5.14億元，109年合併營收為6.8億元，稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為2.73元。

(時報資訊)