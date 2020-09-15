美國科技大廠大型收購交易，以及市場傳出疫苗樂觀訊息，帶動美股強勁反彈，終止近期跌勢，美股四大指數全面上揚，漲幅介於1.18至2.12%，指標股Nvidia、美光漲逾5%，蘋果、台積電ADR、超微漲逾2%。

台股重返月線(12691點)、10日線(12,683點)、5日線(12686點)之上，最終上漲111.87點，漲幅0.88%，收在12,787.82點，成交金額為1,795.20億元。三大法人合計買超5.27億元，外資買超39.24億元、投信賣超7.29億元、自營商賣超26.68億元。

台股價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。指數站回月線支撐(約12,691點)附近，壓力為13000點附近。KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

指數重返月線支撐，惟上檔仍有賣壓，量能並未跟上走勢，後勢需要量價齊揚，再創新高，盤勢方能轉向多頭，因此收盤價未再創高前，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過六成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)