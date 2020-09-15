大陸人氣男星黃子韜（TAO）的父親黃忠東11日被證實病逝，享年52歲，引起外界譁然。隔了3天，黃子韜深夜PO出爸爸的黑白照，寫下3字悼念，也是驟逝消息爆出後，他首度對外發聲。

黃子韜14日夜晚透過社群平台貼出爸爸的照片，畫面中，色調被轉為黑白，黃爸爸戴著鴨舌帽、身穿襯衫和休閒褲，對著鏡頭燦笑比YA，看起來心情相當不錯。黃子韜在照片旁註記：「晚安爸」，短短三個字道盡父子之情，如今卻要承受天人永隔的哀傷，令粉絲看了相當不捨。

根據陸媒報導，黃子韜父親生前罹患胰臟癌，由於此類疾病通常發現已是晚期，救治機會很小，因此才會這麼突然過世，而他生前對兒子的演藝事業盡心盡力，甚至願意放棄自己事業，來全力支持兒子。

根據了解，黃子韜父親在青島擁有200多億人民幣(約855億台幣)的資產，為了力挺兒子的演藝事業，跑到霧霾的北京成立「龍韜娛樂」，然而11日卻傳來不幸消息，經紀公司的聲明透露黃忠東與病痛折磨的期間，依然敦促鼓勵家人親友盡心本職、樂觀向上，對於黃忠東的病故，哀痛至極，也將尊重家屬意願，喪事一切從簡。

(中時新聞網)