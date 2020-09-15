秋老虎今報到，各地高溫竄升至36度以上，午後嚴防陣雨或雷雨。周六（19日）鋒面南下，「秋涼相當有感」，高溫雖不至於掉太多，但低溫明顯轉涼。11號颱風紅霞最快明、後天生成，預估未來路徑將往海南島移動，對台灣無影響。

今起至周五（18日）天氣相對穩定，僅迎風面恆春半島、東南部有短暫雨，其他地區多雲到晴，白天高溫逾30多度，中午過後山區、近山區平地要注意瞬間雷陣雨。

周六新一波鋒面抵達，和上波相比結構更完整，北部、東部不僅轉涼，降雨機率也提高不少，隨後東北風增強，將是「入秋以來最有感的一道鋒面」。其他地區雲量增多，午後有雷陣雨。

目前位在南海的熱帶擾動，即將發展成今年第11號颱風紅霞（北韓提供，指日落時刻的紅色天空）。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲、美軍最新模式模擬，此低壓模擬行徑皆朝西北西，通過海南島附近後登陸越南，對台灣無直接影響。

吳德榮提醒，菲律賓東方海面上，目前也有一熱帶擾動醞釀跡象，不確定性高，應持續觀察。

(中時新聞網)