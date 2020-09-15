PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，更視為下屆台北市長「必勝人選」。網友指出，民進黨唯一能與蔣一拚的，恐怕只有「港湖女神」、新科立委高嘉瑜；只可惜，高在黨內形同孤鳥，人際關係實在太邊緣，恐怕難有出線可能。

網友在PTT論壇發表《你們覺得高嘉瑜有沒有機會選台北市長阿》一文，寫道：「以她的歷練算夠了，議員、立委都有，人氣、顏值、學歷也很好。國民黨沒意外應該會派出蔣萬安，以民進黨在台北市的版圖來說，派高嘉瑜應該可以取得很多。你們覺得，高嘉瑜有沒有機會代表民進黨參選台北市長阿？」

文章一出，討論熱烈。有網友直言：「不可能，她本來就孤鳥邊緣人，之前蹭柯讓黨內更不爽她」、「她邊緣人，不可能有機會選台北市長」、「她真的是孤鳥，除了賴清德，她似乎沒跟誰友好」、「孤鳥邊緣人，最多立委」。不少網友疑惑回應：「她在地方上這麼有親和力，為什麼在黨內？」「八卦！！原來高嘉瑜在黨內人和很差？為什麼啊？」

此外，其他網友則回應：「她沒那麼笨」、「不太可能吧！她前面還有鄭麗君、陳時中、黃國昌」、「高嘉瑜前面還有個吳思瑤」、「立委先穩個幾年吧」、「她有督導專長，但沒有目前尚無做官的格局」、「另外她的特質當代議士能當得不錯，首長會出問題」、「慢慢等吧！立委都沒站穩，港湖區KMT還是很強」、「吳怡農還比較有可能」。

(中時新聞網)