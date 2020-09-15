小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】TikTok不賣了 改與甲骨文合作

TikTok美國業務最熱門的競購者微軟驚傳出局。微軟在美東時間13日證實，字節跳動已拒絕將TikTok業務出售給該公司。另有消息指出，字節跳動已放棄出售TikTok美國業務，而有意與軟體大廠甲骨文進行合作，以遵循中國政府限制出售技術的要求，並藉此迴避美國制裁禁令。

【2】併安謀 黃仁勳：維持開放授權

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）14日正式宣布以400億美元價格併購處理器矽智財廠安謀（ARM）。NVIDIA總裁暨執行長黃仁勳強調，會維持ARM開放授權商業模式及中立性，利用NVIDIA技術擴充ARM的矽智財（IP）授權產品組合，總部仍會設在英國，如此可不受美國出口管制法的約束。只不過，此一說法受到許多業界人士質疑。

【3】不死守29.5元 台幣升破楊金龍防線

堅守兩個月，中央銀行終於棄守29.5元的「楊金龍防線」，新台幣14日收盤價29.486元，創下兩年半新高水準。銀行外匯主管指出，新台幣14日盤中一度升值逾2角至29.24元，但在央行干預下，尾盤升幅縮至僅2分，顯示央行對新台幣阻升不阻貶方向未變，只是更靈活操作，不再死守29.5元價位，以免有心人利用央行防線炒匯。

【4】華為禁令今生效 晶圓三雄成外資避風港

美國對華為禁令於美東時間15日生效，加上中芯國際遭列黑名單疑慮揮之不去，外資緊盯半導體供應鏈可能進入重整期（Reshuffle），摩根士丹利證券持續看好全球晶圓代工霸主台積電，最新還升評聯電至「優於大盤」，並終結對世界先進悲觀態度，台系半導體三本柱儼然成避風港。

【5】房仲展店熱 平均一天開2家

疫後房市火熱，房仲業一窩蜂開店潮再現！近期不動產經紀業新設立家數直線增加，7、8月各新增超過60家，全台包含仲介、代銷的不動產經紀業家數，截至今年8月底已達6,991家，超過上波2015年7月房市全盛時期的高點，達到史上新高水位。

(中時新聞網)