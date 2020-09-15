不論在家亦或是在外，帶孩子出門都應要更加注意安全，昨日有網友目擊一名女童在馬路上找媽媽，由於當時來來往往的車輛相當多，他為了保護女童的安全，不時地按喇叭提醒周邊用路人，除了他之外，也有相當熱心的民眾，將女童帶到安全的人行道上，隨後媽媽出現後，才結束這場驚魂。

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原PO在《爆料公社》張貼一段影片，只見畫面中一名女童，看上去大概是國小的年紀，就站在馬路的正中央，手還不時地比著對向，口中念念有詞，突然就要奔向對向，這時突有一輛白色轎車正要左轉過來，險些撞到女童，這驚險的一幕讓他嚇得趕緊利用車身幫女童擋車，深怕孩子下一秒就會發生危險，就在此時，女孩也一步步地靠近人行道後，他趕緊將女童拉住，以防他在往車來人往的路口跑；這時對向的機車騎士也停車過來幫忙。

原PO這時也將車停好，擋住女童的去路，以防她再亂跑，由於並未看見女童的家長，他並拿起手機撥打電話報警。就在等待警察到場時，突有一名身穿黃色洋裝的婦女，慌慌張張地跑過來，將女童帶走，而原PO在當下忍不住對這位婦女念了兩句，提醒她要多注意孩子的安全，並盡到媽媽該有的責任，才結束這場驚魂。

據悉，原PO表示這名孩子感覺比較特殊，因鳴按喇叭時，女童感覺也未有反應， 當下也沒有看到家長前來尋找孩子，而是在將車停放路邊後，才看到媽媽慌慌張張跑過來，而媽媽並非本籍人；而當下也有目擊者表示，該名母親在孩子不見的2分鐘後才回過神。原PO也回憶道，「由於自己開車，只能在車上用鳴按喇叭的方式提醒其他用路人」，當時他車子一下往右打、一下往左打，整台車都跨過雙黃線了，他坦言當下要顧慮的事情太多，一下要顧及孩子安全；又不能撞擊其他用路人，而小孩的動向通常比較難以捉摸，他只能不斷地打警示燈，用車身去保護她，他更呼籲家中有孩子的家長，在外一定要提高警覺，若是發生意外，恐釀雙方危險及法律問題。

(中時新聞網)