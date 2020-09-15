搶攻大學外宿家電商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網《家電Fun肆購》開跑，各大家電品牌祭出優惠折扣，預估推升今年大學開學季業績成長40%，為9月營收再添動能。

繼上月底國中小學開學，大學也於本週進入新學期，根據momo購物網據銷售統計，8月開學季外宿家電銷售較上月成長超過40%，其中微波爐及料理鍋受今年宅經濟帶動居家自煮需求增加，更有年增翻倍的銷售佳績。

為滿足大學生不同的外宿需求及習慣，momo今年特別祭出《家電開學季Fun肆購》，即日起至10月4日網羅百家品牌包含Dyson、大同、東元、禾聯、飛利浦等，超過萬件商品下殺5折起，預估推升今年大學開學季業績成長40%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，在父親節、情人節兩大節慶「送禮熱潮」商機挹注下，8月合併營收約54.8億元，年增28.7%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物業績再攀歷年同月新高，年增34.2%，且網路購物業績已連續7個月超過全公司營業額的90%，行動購物業績年增50%；五大品類亦持續保有雙位數成長，3C家電、美妝保健、流行精品成長位居前三名；累計1至8月合併營收約新台幣415.6億元，較去年同期成長30.4%，營運亮眼。

(時報資訊)