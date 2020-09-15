大聯盟今年恐怕沒有香檳可以喝了，鑑於新冠肺炎疫情與保持社交距離的重視，聯盟打算把酒精飲品從球團裡移除，包括禁止球員在季後賽晉級後的「香檳浴」。聯盟鼓勵球員在室外(球場上)戴著口罩慶祝，也就是大家的勝利傳統與樂趣都被剝奪了。

《紐約郵報》報導：「大聯盟將會禁止酒精，限制使用休息室，季後賽的紀念衫與球帽也會採用新的分發方式，務必使人員接觸減到最低。」所以被剝奪的不只是香檳和啤酒，就連聚在一起吃喝恐怕都很難，在場上戴口罩保持距離慶祝實在很煞風景，但這是為了大家的安全。

去年國民摘冠，猛將索托(Juan Soto)直到10月25日才滿21歲。當時世界大賽已在進行中，所以他前幾輪無法參加啤酒浴(美國滿21歲才能飲酒)。等到奪冠了索托說：「我人生第一瓶啤酒就是慶祝這個，太美妙了。」

大聯盟還計畫在季後賽使用「泡泡」制度，讓參賽隊伍集中在3個賽區與外界隔離，如同職籃NBA復賽使用的制度。優點是防疫能力大幅提升，但棒球隊人數比籃球多很多，球員除了感覺像坐牢，並且主場優勢蕩然無存。

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(中時新聞網)