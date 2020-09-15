找到遺體的賴姓家屬，於武界一線天意外現場進行招魂（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨無預警洩洪，造成在河床露營的2家庭被洪流沖走，釀4死慘劇，而距武界壩僅2、300公尺的法治村，自921大地震後就質疑武界壩的安全性，如今又發生閘門異常開啟奪4命事故，再度讓村民的疑慮升高，為了不讓村民活在水壩的安全陰影下，法治村長葉阿良將在上午11時向台電陳情，盼能釐清究竟是人為疏失，還是儀器設備問題。

武界壩總共有11個閘門，6號閘門在案發當天凌晨異常開啟，蘇姓值班人員雖緊急強制關閉，但大量洩洪仍造成4人死亡悲劇，此外，蘇姓值班人員當時的值班時間為0時至8時。為何在值班時會發生放水31分鐘的疏失？由於中控室內沒有裝設監視器，當時蘇姓人員究竟做了什麼？人是否在中控室內？種種因素都讓法治村民擔心，生命財產會否受到武界壩的威脅。

據「三立」報導，法治村長葉阿良說，村民自921大地震後，就對武界壩的安全性相當關心，但台電始終都簡單帶過，如今發生閘門無預警洩洪，造成4名遊客身亡，因村落就在住武界壩下游，近千位村民都擔心害怕會否出現同樣的問題。

葉阿良決定今上午將前往台電陳情，盼台電能完整說明本次意外發生原因，以及水壩安全維護措施能否到位，別讓村民活在水壩安全的陰影下。台電回應表示，已接獲葉阿良的陳情通知，將與法治村民進行說明。

武界壩於1934年完工啟用，至今已有86年歷史，功能為攔截濁水溪主流及其支流萬大溪的溪水，透過引水隧道，將溪水送往日月潭發電，不過因武界壩淤積嚴重，地方多年來不斷質疑壩體安全性。

(中時新聞網)